Regisseur Ursul de Geer (74) overleden

Amsterdam

Toneelregisseur, televisiemaker en presentator Ursul de Geer is overleden. De Geer was 74 jaar oud. Hij overleed na een kort ziekbed in zijn woonplaats Amsterdam. Bos Theaterproducties heeft het overlijden bevestigd. De Geer regisseerde een groot aantal voorstellingen met deze producent. Als acteur speelde hij bij gezelschappen de Nieuwe Komedie en Toneelgroep Centrum. Na jaren te hebben gewerkt als acteur en regisseur stapte hij over naar de televisie. Hij begon daar met de talkshow Ursul de Geer en maakte medio jaren negentig het beroemde en beruchte ‘t Is hier fantásties (RTL 4), waarvoor hij bekende vakantiebestemmingen afstruinde. <