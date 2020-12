Het bindend studieadvies (bsa) moet vanwege corona dit jaar ook op het mbo en de universiteit worden aangepast, vindt de Tweede Kamer. Het vorige studiejaar lieten instellingen het studieadvies al varen en D66 en GroenLinks, die het voorstel indienden, vinden het onterecht dat dit niet ook voor het nieuwe studiejaar geldt. Eerder was al afgesproken dat het bsa dit jaar niet geldt op het hbo, omdat stages en praktijkonderdelen door corona vaak niet kunnen doorgaan. <

