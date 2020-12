Mantelzorger helpt vaker bij psychische problemen

Mantelzorgers helpen steeds vaker iemand met psychische of psychosociale problemen, zoals een depressie of een verslaving. Hierdoor groeit de kans overbelast te raken. Gemeenten en ggz-instellingen moeten daar alert op zijn en op tijd passende ondersteuning bieden.

Den Haag

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag verschijnt. In de rapportage Blijvende bron van zorg wordt de balans opgemaakt over het geven van informele hulp door mantelzorgers en vrijwilligers in de periode 2014-2019. Het aantal mantelzorgers dat ondersteuning biedt bij psychische of psychosociale problemen blijkt ‘significant’ gestegen te zijn sinds 2014 (van 12 naar 16 procent). Deze mantelzorgers lopen een groter risico op overbelasting, vooral omdat ze vaak alleen helpen. Volgens het SCP kan de gestegen hulpvraag erop wijzen dat meer waarde wordt gehecht aan de inzet van familie en ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg. En dat er minder professionals..

