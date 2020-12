'Praat geregeld met je kind over impact corona'

'de reactie van ouders is bepalend'

De Universiteit Utrecht vraagt ouders van een- tot vijfjarigen op vier momenten verdeeld over een jaar een vragenlijst in te vullen. Doel van de internationale studie is meer zicht te krijgen op de gevolgen van de coronacrisis voor gezinnen met jonge kinderen.

Marthe Egberts is postdoctoraal onderzoeker aan de afdeling Klinische Psychologie:

‘Lang werd verondersteld dat ingrijpende gebeurtenissen weinig impact hebben op jonge kinderen. Er komt steeds meer bewijs dat dat wel degelijk het geval is. Omdat er in die eerste levensjaren veel gebeurt in de ontwikkeling, is het een heel gevoelige periode.

Van eerder onderzoek naar heftige situaties, zoals de Australische bosbranden en ongelukken, wet..