In memoriam Martin Ros (1937-2020): Hij was bezeten van boeken

Dinsdag is in Amersfoort de uitgever, schrijver, recensent en boekenverzamelaar Martin Ros overleden. Ros werd 83 jaar.

Martin Ros interesseerde zich voor mensen en groepen aan de randen en de onderkant van de samenleving, zoals de bevindelijk gereformeerden, collaborateurs, de slaven van Haïti en vrouwen met stigmata, de kruiswonden van Christus.

Over zulke groepen schreef hij vele boeken en kon hij zonder ophouden praten. ‘Zo hij niet de meest belezen man is van Nederland, dan zeker de man die het meest gedreven over boeken praat’, schreef Gerard van Westerloo in een interview met Ros in de bundel Sprekend ik uit 1996. ‘Elke zaterdagmorgen produceert hij voor de TROS-radio, binnen een kwartier en zonder in te ademen, een spektakel van hoteldebotelzinnen, waarin hij vier, vijf en als het moet tien pas verschenen boeken schitterend en prachtig, av..

