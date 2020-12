Vernieuwing in de Kamer

kandidaten staan op een kansrijke plek voor de Kamerverkiezingen. Dat blijkt uit analyse van negen reeds bekende kieslijsten door dagblad . Partijen lijken zich de kritiek te hebben aangetrokken die klonk bij de vorige stembusgang. Het parlement dat toen gekozen werd, bestaat voor minder dan een derde uit vrouwen; drie van hen werden ook nog dankzij voorkeurstemmen gekozen.

Wat bij de installatie in 2017 ook in één oogopslag opviel, was dat er geen ‘zwarte’ landgenoten zitten in deze Kamer. Wel afgevaardigden van Marokkaanse of Turkse afkomst, maar niemand met een Antilliaanse, Surinaamse, Molukse of Afrikaanse achtergrond. Dat is niet goed; de Tweede Kamer zou Nederlanders in hun regionale en religieuze, etnische en culturele diversiteit moeten representeren, zodat landgenoten zich kunnen herkennen in hun volksvertegenwoordiging.