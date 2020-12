Beurs sluit vrijwel onveranderd

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag nagenoeg onveranderd gesloten. Elders in Europa waren overwegend verliezen te zien. Beleggers hielden vooral de brexitonderhandelingen in de gaten. Een EU-top eind deze week wordt gezien als het laatste moment waarop de Europese regeringsleiders kunnen instemmen met een akkoord over het vertrek van de Britten uit de Europese Unie.