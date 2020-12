Actie #eenkleingebaar tijdens feestdagen

Met een klein gebaar kun je warmte verspreiden. Dat is de gedachte achter de nieuwe actie tijdens de feestdagen, die vandaag begint. Het idee is simpel: maak een praatje, breng een kaars langs of bezorg een kerstkaart. De actie is bedoeld om mensen aan te moedigen er voor elkaar te zijn, nu er door de coronacrisis zo veel niet kan.