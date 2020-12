Frans Klein krijgt omroepprijs 2020

Hilversum

Frans Klein is uitgeroepen tot omroepman van het jaar. De directeur video van de NPO kreeg de wisselbeker coronaproof overhandigd door Jeroen Pauw, de winnaar van vorig jaar. Klein krijgt de prijs van Broadcast Magazine (BM) vanwege zijn bijdrage voor de NPO, waar hij eindverantwoordelijk is voor het publieke programma-aanbod op tv, on demand en online. Ook wordt hij geprezen voor het succes van Op1 en voor het feit 'dat hij al zo lang loyaal bouwt en stuurt aan de publieke programmering en het schip strak op koers weet te houden in zeer woelige baren'. <