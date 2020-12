Vanuit Nederland vol vragen naar het Egypte van opa en oma

Auteur Maria Farag ging op zoek naar antwoorden over haar familiegeschiedenis in Egypte. Ze dompelde zich maanden onder in de wereld van de kopten.

Amersfoort

In het boek Het huis van mijn moeder duikt auteur Maria Farag (1981) in haar Egyptische koptisch-orthodoxe familiegeschiedenis. Farag is zelf geboren en getogen in Nederland als kind van Egyptische immigranten en was nooit bijzonder geïnteresseerd in haar achtergrond. Maar na de vondst van de liefdesbrieven die haar opa Nazmi en oma Tahani met elkaar uitwisselden in de jaren veertig van de vorige eeuw is Farags nieuwsgierigheid gewekt.

bij familie

En daar ging Farag. Op weg naar het symbolische huis van haar moeder: Egypte. Zoekend naar haar roots en verhalen over haar opa en oma. Maanden verbleef ze bij verschillende verre familieleden. Haar moeder vergezelde Farag op haar reis door haar geboorteland. ‘Ik wist dat ik ..

