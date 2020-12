‘Winkelen kan wel, maar op een goede manier’

Nijmegen

Gemeenten troffen veel maatregelen om te grote drukte in winkelstraten te voorkomen en ook de winkeliers hebben serieus maatregelen genomen tegen opstoppingen in winkels. Die verdienen een compliment, want het bleef zaterdag ‘beheersbaar druk', aldus Bruls.

‘Het beeld is dat het zaterdag in sommige grotere steden wel druk was, maar niet zo erg als vorig weekeinde. Toen was het ook het weekeinde van de kortingenactie Black Friday. Zulke speciale shows en acties kunnen niet en dat moeten we ook in de rest van de decembermaand vermijden. Dat trekt te veel publiek tegelijk naar dezelfde plekken.’

In Rotterdam was het zaterdagmiddag iets drukker dan normaal in het centrum, maar de drukte was goed beheersbaar, aldus een woordvoerder van burgemeester Ahmed Aboutaleb. En ook vrijdagavond was het rustiger. De winkels sloten om 19.00 uur.

Black Friday

Verder hanteerde de gemeente looproutes en riep mensen op de drukte te mijden om taferelen zoals op Black Friday te voorkomen. Toen voelde de gemeente zich gedwongen de winkels in het centrum voortijdig te sluiten omdat het winkelend publiek niet voldoende afstand kon houden. Ook kwamen jongeren massaal samen in het centrum en gooiden met vuurwerk.

Volgens Bruls hebben veel grote gemeenten na dat weekeinde extra maatregelen genomen, zoals tijdelijk eenrichtingsverkeer in koopstraten, het plaatsen van matrixborden en aangeven van looproutes. ‘Vervroegde sluiting van winkels was daardoor zaterdag niet nodig. Dat moet je niet doen als het niet hoeft.' Bruls denkt ook dat mensen het vaak herhaalde advies hebben opgevolgd om niet op de drukste tijden naar de stad te gaan en meer inkopen online te doen. ‘Voor het laatste weekeinde voor Kerst geldt hetzelfde devies', benadrukt hij. <

Sinterklaas shopt vooral online

De week voorafgaand aan pakjesavond is door de sint aanzienlijk minder gepind vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Sinterklaas was dit jaar goed voor 99,6 miljoen pintransacties. Een jaar eerder was de sinterklaasperiode goed voor 113,1 miljoen pinbetalingen, blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland. De pintransacties waren goed voor een totaalbedrag van 2,6 miljard euro, vergeleken met 2,9 miljard vorig jaar. Volgens de organisatie is er vorige week bijna twee derde meer aankopen via iDeal gedaan in webwinkels vergeleken met 2019. Het online uitgegeven bedrag ligt bijna 40 procent hoger.