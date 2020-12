‘Wet veiligheidsregio’s moet op de schop met het oog op crises’

De Wet veiligheidsregio’s moet compleet op de schop om voorbereid te zijn op toekomstige rampen en crises. Dat zegt hoogleraar veiligheid en recht Erwin Muller in een interview met de Volkskrant. Hij is voorzitter van een commissie die de Wet veiligheidsregio’s evalueerde.

Amsterdam

Toen protesterende boeren in oktober vorig jaar voor het eerst naar Den Haag trokken, viel het Muller op hoe verschillend de veiligheidsregio’s omgingen met de kilometerslange stroom aan trekkers. ‘In de ene regio mochten ze doorrijden, in de andere werden ze omgeleid, in de derde bekeurd en in de vierde regio mochten ze een blokkade opwerpen.’

Volgens Muller proberen de 25 Nederlandse veiligheidsregio’s vooral elk probleem op hun eigen manier op te lossen, in plaats van dat ze zo veel mogelijk de samenwerking zoeken bij rampen en crisissituaties. Daarbij houden ze zich vast aan oude draaiboeken en de tien jaar oude wet voor veiligheidsregio’s.

De huidige wet is te gedetailleerd, staat samenwerking tussen regio's in de weg en is in vele opzichten achterhaald, aldus Muller. ‘Als er vroeger iets misging in een gemeente, kon je dat makkelijker isoleren. Nu is alles via internet met elkaar verbonden. De verwachting is dat grotere rampen als de coronacrisis, ICT-verstoringen of dierziekten de komende jaren steeds vaker zullen voorkomen.' <