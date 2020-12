‘Zorgen jongere moeten in klas systematisch aan bod komen'

Scholen moeten jongeren die door de coronacrisis in de knel komen beter gaan helpen. Dat zeggen de Belgische psychiater Dirk De Wachter en de Nederlandse psychotherapeut Ard Nieuwenbroek in een interview met het AD.

Den Haag

De Wachter zegt dat hij aan de lopende band hulpvragen krijgt van jongeren die het moeilijk hebben. Daarom vindt hij net als Nieuwenbroek dat er op scholen structureler aandacht moet zijn voor de tegenslagen in het leven van leerlingen. De Wachter en Nieuwenbroek vinden dat scholen niet alleen af en toe een mentoruur moeten gebruiken om over ongeluk te praten, maar dat daar ook in andere lessen aandacht aan moet worden besteed.

Meer jongeren worstelen met tegenslagen; ze kunnen hun opa en oma niet bezoeken, er is stress thuis doordat een ouder zonder werk is gekomen, er overlijden mensen in hun omgeving aan corona. Nieuwenbroek, psychotherapeut en van huis uit onderwijzer: ‘Onderschat niet wat kinderen de klas in meenemen. Dat is kilo’s zwaar. Ze zien het getob, willen het opgelost hebben voor hun ouders, proberen ongezien te helpen. Met praten komt dat naar buiten.’

De Wachter roept de jeugd op om over hun problemen te praten - en niet volgens de geijkte kanalen. ‘Spreek in vertrouwen met elkaar, niet op Facebook met 20.000 volgers. Zoek verbinding.' Het onderwijs zou hierin volgens de geïnterviewden een sleutelrol moeten spelen. <