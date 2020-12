De huisbaas jat en doet zielig

In de Rotterdamse wijk Carnisse, waar burgemeester Ahmed Aboutaleb elke vrijdag te vinden is, wordt een Pools gezin uitgezet door de huisbaas. Er móét onderdak komen. Intussen is een jonge Bulgaarse vrouw ten einde raad.

Rotterdam

In een wooncomplex dat Ahmed Aboutaleb elke vrijdag gebruikt als uitvalsbasis in de wijk Carnisse, spreekt de burgemeester van Rotterdam een voicemail in. ‘Goedemorgen, met Ahmed. Je wordt zo gebeld door Ewelina. Ze heeft dringend een adres nodig voor crisisopvang. Wil je haar helpen?’

‘De moeder kan naar het Leger des Heils, haar zoon en dochter niet’, schetst Ewelina. Ze ontfermt zich als gemeenteambtenaar over kwetsbare arbeidsmigranten. ‘Mevrouw is bang dat Jeugdzorg haar kinderen afpakt. Ze heeft me huilend verteld dat ze desnoods in een kelderbox wil wonen. Dit gezin maakt geen misbruik van regelingen en er zijn geen alcohol of drugs in het spel.’

Poolse wortels

Ewelina en haar collega Ursz..

