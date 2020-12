Het populaire damhert laat zich moeilijk beteugelen. Hoe grijp je in als er te veel van komen?

Haarlem - Nijmegen

De eerste damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn er zomaar uitgezet. De dieren, voornamelijk mannelijke exemplaren, deden niemand kwaad en iedereen vond ze eigenlijk wel leuk. Maar toen er na verloop van tijd ook hindes bij kwamen, namen de aantallen jaar na jaar toe. Toen er dieren uit het gebied ontsnapten, tuinen werden vernield en verkeersongelukken veroorzaakt, was de vraag hoe het verder moest.

afschieten

Omdat de herten met hun grote Bambi-ogen het hart van de wandelaars veroverden en door hun massale aanwezigheid – zeker 4800 in april 2016 - in het duingebied tussen Den Haag en Noordwijk een bezienswaardigheid waren geworden, was he..

