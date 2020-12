Baudet wint referendum om leiderschap

Den Haag

Met de uitslag lijkt Thierry Baudet de machtsstrijd binnen Forum definitief in zijn voordeel te beslechten. Als ‘partijleider’ mag hij nu de voordracht doen voor een nieuw partijbestuur en de Tweede Kamerlijst, en de partij zo naar zijn hand zetten.

De verwachting is dat het aanblijven van Baudet een tweede exodus van FvD-volksvertegenwoordigers in gang zet. De driekoppige FvD-fractie in het Europees Parlement verklaarde zich vrijdagavond al onafhankelijk. Eerder zeiden ook vijf leden van de fractie in Zuid-Holland en de fractievoorzitter in Friesland dat te zullen doen bij winst voor Baudet. Tientallen volksvertegenwoordigers stapten de afgelopen twee weken al op, onder wie Tweede Kamerlid Theo Hiddema.

Aanleiding was Bau..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .