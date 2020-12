Europese beurzen sluiten hoger

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag geëindigd met winst. In de laatste uren gingen de koersen nog wat verder omhoog, nadat er eerder op de dag meer sprake van voorzichtigheid was geweest. Positieve geluiden over een mogelijk extra coronasteunpakket van de Amerikaanse overheid versterkten de positieve stemming. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,9 procent in de plus op 615,67 punten. De MidKap won 1 procent tot 918,54 punten. Parijs en Frankfurt klommen tot 0,6 procent. De Londense FTSE-index steeg 0,9 procent door de hoop op een spoedige brexitdeal.

Amsterdam

Olie- en gasconcern Shell won 3,5 procent in de AEX en was daarmee de koploper. Op de oliemarkt werd positief gereageerd op het akkoord van oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland om de olieproductie in januari met 500.000 vaten per dag te verhogen in plaats van de eerder afgesproken 2 miljoen vaten. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent tot 46,24 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent meer op 49,26 dollar per vat.

De Britse olieproducent BP steeg 3,9 procent in Londen en Total kreeg er in Parijs 3,4 procent bij.