Kortjes NL (12)

34-jarige chimpansee in Artis overleden

Artis heeft vrijdag een van de vrouwelijke chimpansees op 34-jarige leeftijd laten inslapen. De dierverzorgers in de dierentuin in Amsterdam noemden haar Sabra. Tijdens een lichamelijk onderzoek werd een afwijkende, vergrote lever en vocht in de buik van het dier geconstateerd. <

‘Te lange wachttijden bij meeste ziekenhuizen’

Van de Nederlandse ziekenhuizen overschrijdt 63 procent de maximale wachttijden voor een operatie of behandeling. Dat concludeert althans het programma Meldpunt van Omroep Max, dat onderzoek deed onder 74 hospitalen. ‘Op een nieuwe heup of knie moeten patiënten in UMC Utrecht zestig weken wachten', geeft Meldpunt als voorbeeld. <

beeld anp

Sneltest geeft profclubs meer grip op corona

Anti..

