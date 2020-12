Elforkani weg bij Blauwe Moskee

Imam Yassin Elforkani vertrekt bij de Blauwe Moskee in Amsterdam. Na acht jaar stopt hij daar als hoofdimam en ook als voorzitter van het moskeebestuur, vertelt hij in een interview met NRC. Hij stopt mede onder druk van heftige bedreigingen die hij de afgelopen tijd heeft gekregen.

Amsterdam

De hoofdimam van de moskee in de wijk Slotervaart in Nieuw-West stopt eind deze maand met zijn werk. Zijn rol als bestuursvoorzitter zal worden overgenomen door een vrouw, om volgens Elforkani het progressieve karakter van de moskee, die hij oprichtte, te onderstrepen.

De imam wil vertrekken op ‘een piekmoment'. ‘Ik heb acht jaar in de leiding gezeten van deze prachtige moskee. We hebben felle debatten gevoerd, intern met de moslimgemeenschap, maar ook extern met politici en opiniemakers over belangrijke vraagstukken die onze samenleving aangaan. We hebben een mooi nieuw concept opgebouwd binnen de religieuze infrastructuur. Dit is voor mij het goede moment om te vertrekken', reageert Elforkani. Wat ook een rol speelt in zijn vertrek, zijn de ernstige bedreigingen van de afgelopen tijd, die hij ‘vervelend’ noemt. ‘Ik ga daar niet stoer over doen. Het heeft me geraakt', aldus de imam. Elforkani blijft achter al zijn uitspraken staan, waaronder zijn pleidooi om godslastering strafbaar te stellen.

onder vuur

Een maand geleden werd al bekend dat de imam voorlopig geen vrijdagpreek meer zou houden in de moskee vanwege de bedreigingen. De geestelijke lag onder vuur nadat hij had opgeroepen tot het verbieden van het beledigen van de profeet Mohammed. Hij zei dat na de recente terroristische aanslagen in Frankrijk. De imam kreeg veel kritiek op zijn uitlatingen. Zo noemde burgemeester Femke Halsema het onacceptabel dat de vrijheid van meningsuiting zou moeten worden ingeperkt om te voorkomen dat mensen gekrenkt raken. Hij kreeg echter ook steun. Een petitie van een collega-imam uit Den Haag die opriep tot het strafbaar stellen van de belediging van de profeet werd meer dan 100.000 keer ondertekend.

Het gebedshuis in Nieuw-West werd een van de bekendste moskeeën van Nederland. De moskee heeft Nederlands als voertaal, heeft een prominente rol voor vrouwen en is populair onder jongeren. <