Geen kerstnachtmis in veel kerken

Utrecht

In elk bisdom in Nederland zijn er waarschijnlijk wel parochies die op kerstavond geen traditionele nachtmis houden, in verband met corona. Dat meldt een woordvoerster van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland (RKK) in een reactie op berichtgeving van Trouw. Vaak zijn de vieringen op kerstavond voor belangstellenden dan wel via een livestream te volgen. ‘Er wordt in dat geval dus wel gevierd, maar zonder publiek', aldus de woordvoerster. Geringe beschikbaarheid van vrijwilligers en de vrees veel belangstellenden aan de deur te moeten weigeren vanwege het beperkte aantal mensen dat mag worden binnengelaten door de coronamaatregelen, worden opgegeven als redenen om het dit jaar anders te doen. In veel parochies is publiek wel welkom, geeft de woordvoerster verder aan. ‘Maar zeer beperkt.' <