In de relatierubriek in de bijlage Zaterdag zouden wij graag eens aandacht geven aan de relatie tussen een ouder die (nog of weer) samenwoont met een volwassen kind. Hoe doe je dat? Waar loop je tegenaan? Hoe zijn de taken verdeeld? En hoe houd je het leuk samen? Lijkt het jullie leuk mee te werken aan een interview en een fotoshoot? Stel je dan kort voor via meedenken@nd.nl en we nemen contact op.