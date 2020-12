Sparen is goed, maar we doen het niet

Utrecht

Nederland wordt vaak gezien als calvinistisch. Maar als het gaat om hoeveel spaargeld Nederlanders achter de hand hebben, valt dat tegen, zegt psycholoog Minou van der Werf.

Juist in deze coronatijd, waarin mensen opdrachten of hun baan verliezen, kan dat nare gevolgen hebben, aldus de onderzoeker die donderdag promoveert aan de Universiteit Leiden en tot voor kort werkzaam was bij het Nibud. ‘De verwachting is dat het aantal mensen dat bij de schuldhulpverlening aanklopt, flink zal stijgen. Deze crisis kan ook mensen raken met een grotere buffer. Stel dat je allebei in de horeca werkt en op bijstandsniveau terechtkomt. Dat is bijna niet op te vangen.’

Waarom hebben zo veel Nederlanders weinig spaargeld?

‘Sommigen h..

