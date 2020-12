De worsteling van rechts-nationalisme: hoe antisemitisme welig tiert bij Israëls grootste vrienden

Zeven screenshots in een snel in elkaar geflanste collage – daarmee wilde Thierry Baudet vorige week bewijzen dat hij een echte vriend van Israël is en zéker geen antisemiet. De oprichter van Forum voor Democratie was enkele uren daarvoor officieel uitgeschreven als bestuurder van zijn eigen partij – een ‘coup’ waarmee het interne conflict een hoogtepunt bereikte. Die ruzie begon met antisemitische WhatsAppberichten binnen jongerenpartij JFvD, waartegen partijleider Baudet volgens critici onvoldoende en niet daadkrachtig had opgetreden. Sterker nog: hij zou er zelf óók antisemitische denkbeelden op nahouden.

Wat is antisemitisme?

In dit artikel word..

