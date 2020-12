Opruimen is onderdeel van rouwproces

Het opruimen van het ouderlijk huis na het overlijden van ouders is onderdeel van het rouwproces. Wat gaat weg en wat blijft? In Wat Achterblijft volgt filmmaker Loes Janssen drie zussen die bij het opruimen van het huis van hun overleden moeder moeilijke beslissingen moeten nemen.

Hilversum

Wat was je inspiratie voor het maken van de documentaire?

Het plan dat ik heb geschreven voor de documentaire verliep anders dan anders. Normaliter schrijf je een plan en heb je de personages al helder, maar in dit geval moest ik iemand hebben van wie de ouder kortgeleden was overleden. Zo kwam ik bij de drie zussen. Een paar dagen nadat we contact hadden gelegd zijn we begonnen met filmen.'

Hoe was dat voor jou en de zussen?

'We moesten in het begin aan elkaar wennen. Het was voor ons allemaal een aparte situatie, maar het is goed gegaan. Je bent plotseling getuige van een heel persoonlijke en kwetsbare situatie. Hun verdriet greep mij aan, ook al sta ik als filmmaker op afstand. Het was een ontzettende blijk van vertrouwe..

