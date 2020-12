25e editie radio-gedichtenservice

Hilversum

De NPO viert vrijdagavond de jubileumeditie van de radio-gedichtenservice. Het populaire item is dan voor de 25e keer op de Nederlandse radio te horen. Tijdens de ‘service' krijgen luisteraars hulp van echte dichters om op het laatste moment nog een sinterklaasgedicht te maken. De aanvragers van de gedichten komen even in de uitzending en ook het gedicht wordt voorgedragen. De radio-gedichtenservice was in het verleden te horen op NPO Radio 2, maar is de laatste jaren onderdeel van het NPO Radio 5-programma Volgspot. Presentatrice van het programma is Astrid de Jong. <