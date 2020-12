SCP: bied gehandicapten ‘levenscoach’ aan, ze komen steeds verder op achterstand

Den Haag

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag verschijnt. ‘Juist de mensen die hulp het meest nodig hebben, krijgen die het minst. Dat is zorgwekkend', zegt SCP-onderzoekster Isolde Woittiez. Het SCP signaleerde in de marge van eerdere onderzoeken al dat deze groep tekortkwam en heeft dat nu voor het eerst met cijfers onderbouwd. De samenleving is volgens Woittiez dusdanig ‘complex en snel’ geworden, dat mensen met een verstandelijke beperking steeds verder op achterstand komen te staan. ‘Voor hen is op tijd komen, een huishouden runnen, reizen met het openbaar vervoer of nadenken over de gevolgen van een uitgave ingewikkeld’, zegt Woittiez.

Ze vindt het ‘verbazingwekkend’ dat er zo weinig onde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .