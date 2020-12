‘Borstonderzoek per drie jaar kost levens'

De beslissing van het ministerie van Volksgezondheid om minder bevolkingsonderzoek naar borstkanker te doen, gaat ‘onnodig’ mensenlevens kosten. Dat schrijft zowel Borstkankervereniging Nederland (BVN) als KWF Kankerbestrijding in een brief aan staatssecretaris Paul Blokhuis.

Blokhuis wil de periode tussen twee preventieve borstkankeronderzoeken tijdelijk drie jaar laten bedragen, waar die idealiter twee jaar duurt. Bij zo’n onderzoek wordt bij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar onderzocht of zij beginnende tumoren in hun borsten hebben. Door er op tijd bij te zijn, kan een tumor worden behandeld voordat de patiënt die zelf zou hebben ontdekt.

In het ideale scenario, als alle vrouwen eens per twee jaar worden onderzocht, worden met de zogeheten screenings jaarlijks 1450 sterfgevallen voorkomen.

Bij een langere periode tussen onderzoeken valt dat getal lager uit, want dan is er meer risico dat de tumor al te groot is op het moment dat hij wordt ontdekt. Op dit moment lukt het Nede..

