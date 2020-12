‘Sleepwagens’ gaan afval in de ruimte opzuigen

Het Europese ruimteagentschap (ESA) trekt 86 miljoen euro uit voor een bijzondere missie: rondzwevend ruimteafval verwijderen met een soort ruimtesleepwagen. Dat is nodig omdat het op de ‘snelwegen’ rond de aarde nu wel héél druk begint te worden.

Parijs

Als een inktvis die een prooi vangt, maar dan hoog boven de aarde, in het duister van de ruimte. Zo ziet het er ongeveer uit wanneer een ruimtesleepwagen van de Zwitserse start-up ClearSpace een stuk ruimteafval uit de hemel trekt. De sleepwagen is nog in de ontwikkelingsfase. Het ESA betaalt 86 miljoen euro aan ClearSpace om rond 2025 de eerste puinruimmissie te lanceren.

kosmische vluchtstrook

Tijdens de eerste missie moet de takelwagen een deel van een Europese Vega-raket verwijderen dat 112 kilogram weegt, grofweg het formaat en gewicht van een reguliere satelliet. Dat afgedankte onderdeel vliegt momenteel in een zogeheten kerkhofbaan om de aarde, een kosmische vluchtstrook, waar de kans op botsingen met actieve satellieten en an..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .