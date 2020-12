Nederland: vanaf zomer inenten op grote schaal

In Nederland zeggen de 25 GGD’s dat ze er klaar voor staan: ze kunnen in de zomer beginnen met het vaccineren van miljoenen mensen.

Den Haag

Ze willen de twee prikken die resistent moeten maken tegen het coronavirus gaan toedienen nadat zorgmedewerkers eerst de risicogroepen hebben bediend, onder meer in het verpleeghuis. ‘Wij hebben er het volste vertrouwen in dat we voor de zomer de voorbereidingen voor deze grootschalige campagne hebben afgerond zodat we aan de slag kunnen’, zegt een woordvoerder van de koepel GGD GHOR.

De woordvoerder van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is blij met de voortvarendheid van de GGD's, maar er is volgens hem nog weinig te zeggen over hoe lang een en ander gaat duren. De vaccins moeten nog worden goedgekeurd. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) verwacht nog dit jaar een oordeel te vellen over het vaccin van..

