‘Gratis loopbaanadviezen' in paar uur uitverkocht

De behoefte aan advies bij het vinden van ander werk blijft enorm groot. Dinsdagmorgen ging het loket voor gratis loopbaanadviezen open. Binnen enkele uren waren de 55.000 plaatsen vergeven. Het loket is meteen weer gesloten.

Door de coronacrisis zijn veel zelfstandigen opdrachten kwijtgeraakt en duizenden werknemers in loondienst hebben hun werk verloren. Nog veel meer mensen hangt dat lot boven het hoofd. Daarom trok het kabinet in het voorjaar 50 miljoen euro uit voor loopbaanadvies en scholing van deze mensen. Dat is onderdeel van het tweede noodpakket om de Nederlandse economie door de coronacrisis te loodsen.

Bij de vaststelling van het derde noodpakket door de Tweede Kamer werd een motie van GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders en VVD-Kamerlid Judith Tielen aangenomen om nog eens 50.000 loopbaanadviezen te financieren. Hiervoor was 35 miljoen euro beschikbaar. Een loopbaanadvies wordt begroot op zo’n 700 euro per stuk. Het loket voor aanvrag..

