Themajaar voor meer vrijwilligers

Koningin Máxima heeft woensdag in Den Haag het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 geopend. Onder de noemer ‘Mensen maken Nederland' vragen vrijwilligersorganisaties meer aandacht voor de verbindende waarde van vrijwilligerswerk. In Nederland zetten jaarlijks 6,7 miljoen mensen zich vrijwillig in voor anderen of hun omgeving. Voor iedereen die vrijwiligers zoekt, is er in het themajaar materiaal beschikbaar waarmee ze kunnen laten zien waarom mensen zo belangrijk zijn voor een bepaald initiatief of doel of voor een gemeente. ‘Mensen maken Zwijndrecht groener' bijvoorbeeld, of ‘Mensen maken Verpleeghuis De Weide gezelliger', ‘Mensen maken De Schilderswijk socialer'. Want de vraag naar vrijwilligers neemt nog steeds toe. De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en meer vrijwilligersorganisaties willen met het nationale jaar nieuwe mensen aanspreken om via vrijwilligerswerk bij te dragen aan de samenleving. Ook komen er landelijke vrijwilligersprijzen voor succesvolle initiatieven om nieuwe gezichten te vinden. Met een vlog over wat zij hiervoor doen, kan een initiatief, project of organisatie in aanmerking komen voor een van de twaalf videoproducties ter waarde van 3000 euro of de hoofdprijs van 7500 euro. <