1-0 voor woonwagenbewoners

In Nijmegen krijgen woonwagenbewoners 25 nieuwe standplaatsen. De plekken zijn voor 18-plussers die nu noodgedwongen bij hun ouders in wonen. ‘Een kleine overwinning’, zegt Peter Vos (40) van de stichting Woonwagenbelangen Nijmegen. De stichting had gevraagd om 93 plaatsen.

Nijmegen

Nijmegen wilde absoluut niet meer woonwagens dan de huidige 80. Discriminatie, oordeelde in 2019 het College voor de Rechten van de Mens. Toen moest de stad wel. In Nederland zijn zo'n 30- tot 60.000 woonwagenbewoners. Nijmegen telt er zo’n 1200, van wie velen in gewone huizen wonen. Er zijn vijf kampen, variërend in grootte, met in totaal 80 plaatsen.

‘Toen de stad groeide, groeide het aantal huizen mee’, zegt Peter Vos, ‘maar sinds 1950 kromp het aantal staanplaatsen voor ons van 130 naar 80. Terwijl wij ook kinderen krijgen.’ Een onderzoeksbureau, Companen, peilde een behoefte van ruim 90 nieuwe standplaatsen. 'Dit rapport heeft B en W naast zich neergelegd.'

Al jaren is er een nijp..

