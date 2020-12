‘Doe iets voor de jongeren, laat ze niet wegkwijnen’

In de Arnhemse wijk Geitenkamp veroorzaken groepen jongeren overlast in de wijk met onder meer vuurwerk. ‘We moeten niet denken dat de veiligheid het meest gediend is bij het verbieden van dingen.'

Breda

Depla is voorzitter van een werkgroep binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten die de sociale gevolgen van COVID-19 voor jongeren in beeld heeft gebracht. Woensdag presenteerde deze VNG-werkgroep haar bevindingen. ‘Het offer dat zij brengen is groot, terwijl het medische risico dat ze lopen klein is. En dan zijn ze ook nog eens de kop van Jut: het enige dat wij als ouderen doen, is boos worden omdat ze zich niet aan de coronaregels houden. Jongeren zijn de vergeten groep van de coronacrisis.’

Wat zijn de belangrijkste sociale gevolgen van de crisis voor hen?

‘Het verlies van sociale contacten. Dat geldt natuurlijk voor iedereen, maar jongeren krijgen de hoogste

rekening gepresenteerd. Ze zitten juist in een ..

