‘Van bureau naar bed, en van bed weer naar bureau'

Anniek (21) woont in Den Haag en studeert daar international communication management. Naast haar studie werkt ze bij een ICT-bedrijf

‘Zeker nu het donker wordt, zijn mijn dagen een waas geworden. Van je bed naar je bureau en van je bureau weer naar je bed. En morgen weer hetzelfde. Voor mijn studie zit ik vaak acht uur per dag voor een scherm colleges te volgen, opdrachten te maken en projecten te bespreken met mijn projectgroep. Het is ironisch dat

dezelfde generatie die ons steeds toesprak omdat we te veel achter schermen zaten, nu van ons verlangt online onderwijs te omarmen. In het begin vond ik het wel een cool concept, maar inmiddels wil ik school, werk en thuis gescheiden houden. En ik mis de interactie: discussi..