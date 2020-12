Meer Poolse vrouwen komen hier voor abortus

Amsterdam

Aanleiding is de uitspraak van het Poolse gerechtshof in oktober, waardoor abortus alleen nog is toegestaan als de moeder in levensgevaar is of als ze door verkrachting of incest zwanger is geworden. Zwangerschappen waarbij de foetus geen kans van overleven heeft, mogen niet meer worden afgebroken in Polen. Volgens het ANA kregen in heel 2020 in Nederland 187 Poolse vrouwen een abortus, van wie 45 sinds de uitspraak op 22 oktober.

Poolse vrouwen komen naar Nederland vanwege de ruime abortusmogelijkheden. In Nederland mogen vrouwen hun zwangerschap tot 24 weken afbreken.

De uitspraak van het Poolse hof werd niet direct omgezet in een wet, maar zorgde er wel voor dat de abortustoegang in Polen meteen werd beperkt, merkte het ANA: &l..

