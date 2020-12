Via muziek contact met verstandelijk beperkten

Amersfoort

Wat doet muziek met mensen?

‘Nou, neem jezelf maar eens als voorbeeld: je zoekt muziek die past bij je stemming. Een feestje of een begrafenis zonder muziek bestaat niet. Het maakt emoties los: je kunt van bepaalde muziek onrustig worden, of juist huilen van ontroering. Ook vanuit de wetenschap weten we dat muziek iets doet met mensen: wanneer je de juiste muziek opzet, maak je dopamine aan, waardoor je je bijvoorbeeld beter kunt uitdrukken in taal.’

Waarom werkt muziek zo goed bij mensen met een verstandelijke beperking?

‘Omdat muziek een taal is die iedereen spreekt. Mensen met een beperking zijn net zo gevoelig voor muziek als jij en ik. Veel van onze cliënten begrijpen wij niet en met muziek kunnen we co..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .