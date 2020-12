Titia Hoogendoorn doet een oproep aan jongeren: kom voor jezelf op en stem

Amersfoort

Twee jaar geleden merkte Titia Hoogendoorn dat ze eigenlijk niets van politiek wist. ‘De dingen waar ik mij druk over maakte, betrok ik op mijzelf. Ik woonde in een klein huisje, wilde wel groter gaan wonen, maar dacht dat ik dat alleen kon realiseren door een extreem goedbetaalde baan te nemen of een rijk persoon te trouwen. Anders zou ik een groter huis nooit kunnen betalen. Maar toen besefte ik dat de kern van dat probleem bij de politiek ligt en niet bij mij. Ik dacht: ik kan er pas iets aan veranderen als ik meer over politiek ga leren.’

In 2019 maakte ze daarom de podcast Polititia, een podcast over politiek voor mensen die niets over politiek weten. Vorige week verscheen het pamflet Waarom je niet zomaar moet..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .