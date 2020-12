Tegen een DDoS-aanval kun je maar weinig doen. Wat is het motief van cybercriminelen?

Maandag werden diverse internetproviders, waaronder Tweak en Freedom Internet, het slachtoffer van DDoS-aanvallen. Hierdoor waren de diensten van de providers, zoals toegang tot internet, tijdelijk niet beschikbaar. Wie de dader is en wat zijn motief was, is nog niet bekend. Hoe werkt zo’n DDoS-aanval?

Wat is een DDoS-aanval?

DDoS is een afkorting en staat voor Distributed Denial of Service, ofwel een gedistribueerde weigering van diensten. Bij een DDoS-aanval wordt een website zodanig overspoeld met verkeer van buiten, dat de website overbelast raakt. Dit kan doordat een grote groep personen georganiseerd de website bezoekt om die te overspoelen, maar het gebeurt ook met behulp van een botnet. Dat is een collectie van bots, computerprogramma’s die zelfstandig taken kunnen uitvoeren die normaal door mensen worden gedaan, zoals een bericht plaatsen of chatten. Zo’n botnet werkt automatisch of wordt aangestuurd vanuit geïnfecteerde computers of smartphones.

Cybercriminelen doen DDoS-aanvallen zodat gewone gebruikers van een site geen toega..

