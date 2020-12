Zorgen over snel inenten

Den Haag

ActiZ, de branchevereniging van organisaties in de (ouderen)zorg, is bezorgd en vindt het nog 'een beetje prematuur' omdat veel zaken nu nog niet duidelijk zijn. Verenso, vereniging voor specialisten in de ouderenzorg denkt dat meer tijd nodig is voor informatie over werking en mogelijke bijwerkingen. In Trouw waarschuwt Herman van der Weide, voormalig toegevoegd hoofdinspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg, voor chaos. Dit omdat Nederland in de voorbereiding niet zover is als andere landen. 'Het wordt allemaal uitgesteld.'

