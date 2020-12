Mensen vluchten voor vulkaan op Java

Jakarta

In het oosten van het Indonesische eiland Java is de Semeru-vulkaan uitgebarsten en deze stoot gloeiend hete gassen en vulkanisch materiaal de lucht in. Meer dan 550 mensen in het gebied moesten hun huizen ontvluchten, zei de rampenbestrijdingsdienst dinsdag. Er waren geen meldingen van gewonden, maar de bewoners hebben dringend mondkapjes en voedsel nodig, zei een woordvoerder van de autoriteiten. De bijna 3700 meter hoge vulkaan is de hoogste berg van Java en bevindt zich in het Nationaal Park Bromo Tengger Semeru. Hij is regelmatig actief. <