De Tweede Kamer wil helderheid over de vraag welke kunstwerken tot de privécollectie van de koninklijke familie behoren en welke in bezit zijn van het Rijk. Een meerderheid steunde een voorstel van D66. Volgens die partij is het eigenaarschap van veel kunstwerken in de koninklijke collectie onduidelijk, omdat ze in de loop van eeuwen aan de collectie werden toegevoegd zonder goede registratie. <

Skeletten Vianen liggen in oud massagraf

De twintig skeletten die onlangs bij graafwerkzaamheden in Vianen zijn blootgelegd, blijken te liggen in een massagraf uit de periode late Middeleeuwen tot enkele honderden jaren geleden. Archeologisch onderzoeksbureau De Steekproef heeft vastgesteld dat er van 44 individuen botten aan de oppervlak..

