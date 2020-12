Kamer: 'Handhaaf vuurwerkverbod'

Den Haag

Meerdere partijen in de Tweede Kamer maken zich zorgen over de handhaving van het vuurwerkverbod, dat voor aankomende jaarwisseling geldt. Aanleiding daarvoor zijn meerdere berichten over illegale vuurwerkhandel, waarbij handelaren soms voorraden van honderden kilo's midden in woonwijken hebben opgeslagen. Volgens minister Grapperhaus wordt er al sterk ingezet op het onderscheppen van vuurwerk dat over de grens komt. Ook steunt de politie het vuurwerkverbod, zegt hij. Voor de Kerst informeert de minister de Kamer over ‘de laatste inzichten uit het Veiligheidsberaad'. <