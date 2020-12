Steeds meer personeel in de zorg meldt zich ziek

Amsterdam

Waar het verzuimpercentage in september op 6,28 procent lag, steeg dit in oktober tot 7,22 procent, aldus kennisnetwerk op het gebied van verzuim Vernet.

In augustus lag het verzuimpercentage op 5,73 procent. Vanaf maart, het begin van de coronapandemie, meldden zorginstanties zonder uitzondering hogere verzuimpercentages dan in 2019. In oktober waren dagelijks ongeveer 67.000 werknemers van ziekenhuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en uit de gehandicaptenzorg en de verzorging, verpleeg- en thuiszorg niet inzetbaar. In totaal werken er volgens Vernet zo'n 930.000 mensen in deze sectoren.

Academische ziekenhuizen zijn niet meegenomen in het onderzoek. Ook zijn de cijfers exclusief werknemers die wegens de corona-uitbraak in thuisquarantaine zaten of wachtten op een testuitslag. <