Kamer wil onderzoek naar werkwijze adviesgroep zedenzaken

Den Haag

Dat heeft de voltallige Tweede Kamer dinsdag besloten naar aanleiding van een motie van SP, GroenLinks en PvdA. De LEBZ is onderdeel van de politie en is een multidisciplinaire groep van deskundigen die sinds 1999 opsporingsonderzoek in zedenzaken analyseert en daar adviezen over verstrekt aan het Openbaar Ministerie. Bijvoorbeeld om meer onderzoek te doen of juist te beëindigen.

De rol van de LEBZ ligt al enige tijd onder vuur sinds het journalistieke onderzoeksprogramma Argos (Human/VPRO) in een uitzending op 27 juni dit jaar aandacht vroeg voor (satanisch) ritueel misbruik. Daarbij zou het gaan om seksueel misbruik dat op jonge leeftijd begint en lange tijd – tot in de volwassenheid – aanhoudt. Slachtoffers zouden in n..

