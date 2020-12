Shell ontkent aantijgingen Milieudefensie

Den Haag

Het is nu of nooit, houdt advocaat Roger Cox de rechtbank in Den Haag voor. Hij treedt op namens Milieudefensie, zes andere ngo’s en 17.000 burgers die oliemaatschappij Shell hebben gedaagd. Zij eisen dat Shell zijn CO 2 -uitstoot fors en snel verlaagt: met 45 procent in 2030 (ten opzichte van 2019), een vermindering die volgens hem in lijn ligt met het klimaatverdrag van Parijs.

Als de rechter dit nu niet oplegt, is de hoeveelheid CO 2 in de lucht al te sterk gestegen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, zegt Cox in een emotioneel betoog. ‘Er komt geen ander of beter moment meer. Als de politiek maar moeilijk in staat blijkt deze zaken snel te reguleren, en als de rechtbank het ook niet doet, wie be..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .