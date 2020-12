Debuut van Giel Beelen bij Top 2000

Giel Beelen maakt dit jaar voor het eerst zijn opwachting als dj bij de Top 2000. Hij is een van de drie nieuwkomers, evenals Jeroen van Inkel en Carolien Borgers.

Hilversum

De nieuwe presentatoren hebben zware uren gekregen tijdens de Top 2000, die vanaf 25 december tot en met oudejaarsdag dagelijks te horen is. Giel Beelen is bijvoorbeeld van vier tot zes uur ’s ochtends aan de beurt.

Carolien Borgers neemt het stokje van hem over en presenteert de Top 2000 van zes uur tot acht uur ’s ochtends. Sinds oktober maakt de presentatrice het Muziekcafé. Dat programma, waar muziek van eigen bodem centraal staat, nam ze na dertig jaar over van Daniël Dekker. Jeroen van Inkel is van middernacht tot twee uur ’s ochtends op de radio te horen.

Ook Frank van ’t Hof, Jan-Willem Roodbeen, Jeroen Kijk in de Vegte, Bart Arens, Gijs Staverman, Annemieke Schollaardt, Ruud de Wild, Wouter van der Goes en Emmely de Wilt doen dit jaar mee aan het Top 2000-dj-team. Dj Paul Rabbering, die dagelijks van tien uur ’s avonds tot middernacht te horen is, zal de lijst op oudejaarsdag vlak voor de jaarwisseling afsluiten.

Vanaf dinsdagochtend kunnen mensen stemmen op de Top 2000, die vanaf eerste kerstdag te horen is op NPO Radio 2. De radiozender gaf dinsdag om 08.00 uur het startschot voor de 22e editie van de ‘lijst der lijsten’. Met een druk op de knop openden de presentatoren de stembus van de Top 2000. Ze hopen dat veel mensen gaan stemmen dit jaar. <