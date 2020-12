‘Wilde natuur is onvoorspelbaar’

Wat was de boodschap geweest van uw oratie?

‘Dat het weliswaar slecht gaat met de natuur in de wereld, maar dat er ook dingen goed gaan. En dat rewilding een uitgelezen mogelijkheid is voor herstel van natuur en biodiversiteit. Het heeft zin om actie te ondernemen. Nu is het momentum bij uitstek, er komt een enorme beweging op gang. In Nederland bestaat het ‘Deltaplan biodiversiteitsherstel’, in Europees verband de ‘Green Deal’, en vanaf volgend jaar loopt de zogeheten ‘UN Decade of Ecosystem Restoration’. Rewilding kan in al die gevallen een grote rol spelen. Dit is niet het moment om het hoofd te laten zakken.’

Wat onderzoekt een hoogleraar Rewilding precies?

Dat kan mooie en nuttige effecte..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .