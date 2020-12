Keert de gifspuiter massaal terug in het stadsbeeld?

Het onkruid tiert welig op een kinderspeelplaats in de wijk Schieringen in Leeuwarden.

Wat is hier gebeurd?

Het gerechtshof in Den Haag veegde afgelopen dinsdag het verbod om gewasbeschermingsmiddelen buiten de agrarische sector te gebruiken van tafel. Dat betekent dat gemeenten weer landbouwgif, zogeheten pesticiden, mogen spuiten om het onkruid op wegen en stoepen aan te pakken. Het kabinet Rutte-II maakte daar in 2016 een eind aan, maar de Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto) en belangenvereniging Artemis bestreden die beslissing in de rechtbank. Na vier jaar procederen oordeelde de rechter in hoger beroep dat een wettelijke grondslag voor het verbod ontbreekt.

Hoe motiveert het hof deze uitspraak?

De EU-statuten stellen ook een grens. Het Werkingsverdrag staat de Nederlandse regering toe om vergaande maatregel..

