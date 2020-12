972.000 kijkers docu Nicky Verstappen

Hilversum

De documentaire over Nicky Verstappen op RTL4 heeft zondagavond 972.000 kijkers getrokken. De uitzending over de dood van de 11-jarige jongen, in 1998, staat daarmee op plek 10 in de kijkcijferlijst, meldt Stichting KijkOnderzoek. Het best bekeken programma was het NOS Journaal van acht uur (2,34 miljoen). De door de rechtbank Maastricht tot 12,5 jaar cel veroordeelde Jos B. probeerde via een kort geding de uitzending te voorkomen, omdat de zaak nog in hoger beroep loopt. Zondagmiddag besloot de rechtbank echter dat de documentaire, gemaakt door No Pictures Please, toch mocht worden uitgezonden. Deel twee was maandagavond te zien. <