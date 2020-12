Hoe is het om te leven met hiv? Hoe verwerk je die diagnose? Vertel je het aan vrienden en familie of houd je de uitslag geheim? Hoe ga je om met het stigma rond de ziekte? Al die vragen komen aan bod in I will speak, I will speak, een documentaire die de NTR al eerder uitzond in 2018.

Documentairemakers Willem Aerts en Erwin Kokkelkoren portretteerden voor I will speak, I will speak vijf van de 36,7 miljoen mensen die wereldwijd leven met hiv: George uit de Verenigde Staten, Srey uit Cambodja, Alyona en Dmitri uit Rusland, Shambala uit Zambia en Tom Hayes uit Engeland. De Britse Tom en Amerikaanse George hadden beiden wisselende homoseksuele contacten in de tijd dat ze met hiv besmet raakten. George kreeg het in de jaren tachtig, toen de ziekte net werd ontdekt. Toen hij positief testte, vertelden de artsen hem dat hij hooguit nog een paar jaar te leven had. Voor veel mensen in zijn omgeving werd die prognose werkelijkheid. Tegen alle verwachtingen in, bleef George leven en vierde hij tijdens de opnamen zijn ..

